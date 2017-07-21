" واتساب " يتيح استخدام الهاتف خلال الحديث فيديو - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

طرح نظام أندرويد نسخة تجريبية جديدة تخص تطبيق واتس آب، مزودة بميزة جديدة، تتيح للمستخدمين استخدام الهاتف خلال التحدث مع أحد الأصدقاء عبر خدمة الفيديو.

وتأتي نسخة إندرويد من تطبيق واتس آب برقم v2.17.265، حيث يتم تمكين الميزة افتراضيًا، والهدف منها هو السماح للمستخدمين بتقليل مكالمة الفيديو وتصفح الدردشات الأخرى أثناء الدردشة المرئية مع شخص آخر.

وخلال الفترة الأخيرة، أختبر واتس آب التكامل مع يوتيوب، ليتيح عرض مقاطع فيديو يوتيوب بدون مغادرة التطبيق.