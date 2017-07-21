أسباب معاناة الأردن من الفقر المائي - صحيفة صدى الالكترونية

عمّان(صدى):

كشف وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، أن الأردن أصبح ثاني أفقر بلد في العالم من ناحية حصة الفرد من المياه.

وقال إن اللجوء السوري فاقم من مشكلة المياه بالأردن، وترك أثرا كبيرا على حصة الفرد الأردني من المياه، حيث انخفضت تلك الحصة وتحديدًا في محافظات الشمال بنسبة تتجاوز 20%.، وفقا لـ ” سكاي نيوز “.

وأشار الناصر إلى أن الطلب على المياه ازداد أيضا في تلك المحافظات بنسبة تجاوزت 40%.

وأوضح أن الحكومة الأردنية عملت بالتعاون مع المجتمع الدولي، على تنفيذ العديد من المشاريع المائية، التي كان لها دور في الاستقرار المائي.