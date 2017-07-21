نشطاء يستنكرون مقطع فتاة شارع الفن بأبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يبين فتاة في مقتبل العمر، وهي تركب وتصور من على ظهر دباب في شارع الفن وسط مدينة أبها.

واستنكر النشطاء هذا الفعل من الفتاة، حيث قال أحدهم على “ تويتر ” ، إن “ هذا قد يعود إلى ثقافة حب الظهور ” ، فيما أكّد آخر أنَّ “ هذا التصرف أصبح المجتمع يراه في أماكن التجمعات العامة باستمرار، مشوّهًا جمال الأماكن ”.

ورأى آخر أنَّ “ مثل هذه التصرفات الطائشة، تدل على قصور في التوعية، بسبب ما قد تسببه الفتاة لنفسها ولغيرها من ضرر كبير، حتى وإن كان بحسن نية منها ”.

وشدد النشطاء على ضرورة احترام مرتادي مثل هذه الأماكن للذوق العام، لأنها تعتبر متنفسًا للجميع.