تعليم المخواة توفر 30 وظيفة شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المخواة، عن توفر 30 وظيفة شاغرة (للرجال وللنساء) على لائحة المستخدمين، وفقًا للشروط الموضحة بالإعلان المرفق.

وأشارت إلى أنَّ الوظائف الشاغرة، للعمل بمقر الإدارة وبمكاتب تعليم البنين والبنات التابعة لها في كل من: المخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة .

وأبرزت الإدارة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مراسل (8 وظائف).

سائق وزوجته (وظيفتان).

حارس وزوجته (12 وظيفة).

سائق (8 وظائف).

وأوضحت الإدارة، أنّه سوف يتم استقبال طلبات التوظيف خلال الفترة من يوم الأحد 29/ 10/ 1438هـ، وحتى 4/ 11/ 1438هـ، وذلك عبر موقع إدارة التعليم على الإنترنت: (هنا)، دون الحاجة لمراجعة الإدارة، لافتة إلى أنّه “ سيتم التواصل مع المرشحين بعد فرز الطلبات لتسليم الوثائق الأصلية للمطابقة ”.