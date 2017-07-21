الجيش اللبناني يتصدى لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى عرسال - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

استهدف الجيش اللبناني مجموعة إرهابية حاولت الفرار باتجاه عرسال.

وأعلنت قوات الجيش اللبناني صباحاً رفع جاهزيتها في بلدة عرسال، وذلك لمنع تسلل مقاتلين هاربين من المعارك إلى الداخل.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام سابقاً إن الهجوم البري لميليشيات حزب الله من مرتفعات السلسلة الشرقية باتجاه مواقع جبهة النصرة انطلق مع ساعات الصباح، بعد قصف مدفعي مركز وغارات جوية لطيران النظام السوري.

وقد نفذ طيران الأسد الحربي حوالي 15 غارة متتالية على مواقع النصرة في جرود عرسال.

وقالت مصادر أخرى إن الجيش اللبناني قد شدد المراقبة على كل المعابر بين جرود عرسال والبلدة لمنع تسلل أي مقاتلين.

وأفادت مصادر أن حزب الله يتقدم في جرود عرسال بغطاء جوي من النظام السوري، كما أنه لم يُحدد بعد وقت زمني للعملية.