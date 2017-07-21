شعر طفل بالملل فأخذه والده معه للعمل ليلقى مصرعه - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

لقي طفل سوري 10 سنوات، مقيم في الكويت مصرعه صعقاً بالكهرباء أمام عيني والده .

وفي التفاصيل أن الأب اصطحب ابنه إلى مقرّ عمله في مطحنة للمكسرات بسبب شعور الأخير بالملل خلال إجازته الصيفية ، وقبل انتهاء دوامه ليلاً حصل تماس كهرباء في المكان فيما كان الطفل يلمس أحد الأسلاك الكهربائية فصعقته الكهرباء على مرأى من الأب الذي هرع إليه وفصل التيار. إلا أن الطفل كان تحوّل إلى جثّة هامدة.

وبدأ الأب بالصراخ ، وانتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث. وبعد الفحص تبين أن الطفل فارق الحياة وأن سبب الحادث تماس كهربائي حدث في التمديدات التي كان يلهو الطفل إلى جانبها.