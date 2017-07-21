 شعر طفل بالملل فأخذه والده معه للعمل ليلقى مصرعه - صحيفة صدى الالكترونية

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شعر طفل بالملل فأخذه والده معه للعمل ليلقى مصرعه

شعر طفل بالملل فأخذه والده معه للعمل ليلقى مصرعه
عادل الحربي(صدى):

لقي طفل سوري 10 سنوات، مقيم في الكويت مصرعه صعقاً بالكهرباء أمام عيني والده .

وفي التفاصيل أن الأب اصطحب ابنه إلى مقرّ عمله في مطحنة للمكسرات بسبب شعور الأخير بالملل خلال إجازته الصيفية ، وقبل انتهاء دوامه ليلاً حصل تماس كهرباء في المكان فيما كان الطفل يلمس أحد الأسلاك الكهربائية فصعقته الكهرباء على مرأى من الأب الذي هرع إليه وفصل التيار. إلا أن الطفل كان تحوّل إلى جثّة هامدة.

وبدأ الأب بالصراخ ، وانتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث. وبعد الفحص تبين أن الطفل فارق الحياة وأن سبب الحادث تماس كهربائي حدث في التمديدات التي كان يلهو الطفل إلى جانبها.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 964 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمه .

[ عدد التعليقات: 738 ] نشر منذ 1 ساعة

قدر الله وماشاء فعل
رحمه الله والهم اهله الصبر

[ عدد التعليقات: 3012 ] نشر منذ 27 دقيقة

لاحول ولا قوه الا بالله الله يرحمه

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