شعر طفل بالملل فأخذه والده معه للعمل ليلقى مصرعه - صحيفة صدى الالكترونية

شعر طفل بالملل فأخذه والده معه للعمل ليلقى مصرعه
لقي طفل سوري 10 سنوات، مقيم في الكويت مصرعه صعقاً بالكهرباء أمام عيني والده .
وفي التفاصيل أن الأب اصطحب ابنه إلى مقرّ عمله في مطحنة للمكسرات بسبب شعور الأخير بالملل خلال إجازته الصيفية ، وقبل انتهاء دوامه ليلاً حصل تماس كهرباء في المكان فيما كان الطفل يلمس أحد الأسلاك الكهربائية فصعقته الكهرباء على مرأى من الأب الذي هرع إليه وفصل التيار. إلا أن الطفل كان تحوّل إلى جثّة هامدة.
وبدأ الأب بالصراخ ، وانتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث. وبعد الفحص تبين أن الطفل فارق الحياة وأن سبب الحادث تماس كهربائي حدث في التمديدات التي كان يلهو الطفل إلى جانبها.
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 2 ساعتين
المنيه تدعي صاحبها ، لدنت دنت الله يرحمه .
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 964 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمه .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 738 ] نشر منذ 1 ساعة
قدر الله وماشاء فعل
رحمه الله والهم اهله الصبر
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3012 ] نشر منذ 27 دقيقة
لاحول ولا قوه الا بالله الله يرحمه