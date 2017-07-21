استقرار أسعار الذهب في تعاملات اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

استقرت أسعار الذهب اليوم فوق أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع متجهة لتحقيق الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي، بدعم من ضعف الدولار وحالة عدم اليقين السياسية في ” واشنطن “.

وارتفع اليورو بالقرب من أعلى مستوياته في عامين مقابل الدولار بعد أن قال رئيس البنك المركزي الأوروبي إن البنك يناقش الإلغاء التدريجي لبرنامج التيسير الكمي في اجتماعه القادم هذا العام.

وسجل الذهب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.247.48 دولار للأوقية أمس، وارتفع بحوالي 1.4٪ منذ بداية الأسبوع حتى الآن.

وقال المحلل في ” أو إيه إن دي إيه ” ” ستيفن إينيس ” إن القلق السياسي المتزايد حول التحقيقات في علاقات الرئيس الأمريكي ” ترامب ” مع روسيا هو المحرك الرئيسي الذي يدعم أسعار الذهب.

وأضاف أن الفشل المتكرر للحزب الجمهوري في إصلاح نظام الرعاية الصحية والتحقيقات المتعددة من قبل الكونجرس والوكالات الفيدرالية في علاقات حملة ” ترامب ” مع روسيا قد ألقت بظلالها على الأشهر الستة الأولى من ولايته.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب هامشيا بنسبة 0.10% إلى 1253.40 دولار للأوقية، وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.29% إلى 94.036، في تمام الساعة 10:04 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.