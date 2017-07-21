بالأدلة.. العراق على أعتاب حرب طائفية تزامنا مع استمرار رعب الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

قال جوسي إنسور، إن الموصل تحررت من تنظيم الدولة إلا أن قصص الرعب ما زالت مستمرة فيها، مشيرة إلى أن العراق يتجه نحو حرب طائفية.

وكتب مقال بعنوان ” الموصل تحررت من تنظيم الدولة إلا أن قصص الرعب ما زالت مستمرة فيها ” ، في صحيفة الديلي تلغراف، قالت فيه ” في البدء، تم الكشف عن الجثث التي عثر عليها وقد أغمضت أعين أصحابها وألقيت على قارعة الطرقات، ثم ظهرت صور الشباب المعلقين من أيديهم وأرجلهم المكبلة ويتعرضون للجلد “.

وأضافت أنه ” في الوقت الذي شارفت فيه معركة الموصل على الإنتهاء، أضحى القتل والتعذيب أشد قسوة وأكثر انتقاماً فيها “.

ويظهر أحد تسجيلات الفيديو ” جنود عراقيون ينهالون ضرباً على من يزعمون بأنهم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية ثم يلقون بهم من أعلى مكان شاهق ويطلقون عليهم الرصاص وهم ممدين على الأرض، بحسب مراسلة الصحيفة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط..

وعلل أحد الجنود المشاركين ما حدث بأن التنظيم ” فعلوا ذلك بابن عمه “.

أما أكثر الصور الصادمة، بحسب الصحيفة، فهي تلك التي تظهر أكثر من مئة صبي ورجل عراقي جالسين في قاعة صغيرة لا يستطيعون الوقوف فيها، وقد بدت حالة الهزال عليهم وعدم قدرتهم على الحركة بسبب تلاصق أكتافهم مع بعضهم البعض، كما أن القاعة بلا تهوية في درجة الحرارة تجاوزت حينها 45 درجة مئوية.

وأوضحت كاتبة المقال أن ” التعطش للانتقام تزامناً مع الانتصارات التي حققها الجيش العراقي، يؤجج العنف في البلاد “.

واختتمت بالقول إنه ” في حال استمرار الانتهاكات فإن” ما سنراه هو انجذاب الشباب السني للانضمام تحت لواء أي تنظيم متشدد آخر “.

وقال كاتب التقرير إن “أكثر من 40 ألف مدني قتلوا في معركة تحرير الموصل المدمرة، وذلك تبعاً لتقارير استخباراتية”، مضيفاً أن عدد القتلى أكثر بكثير مما قدرته بعض الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن ” العراقيين في المدينة المحاصرة قتلوا من قبل القوات العراقية التي كانت تهدف لدفع المقاتلين إلى خارج المدينة، وجراء الضربات الجوية ومن قبل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، تبعاً لمصادر استخباراتية كردية “.

ونقلاً عن مسؤول رفيع المستوى في بغداد فإن ” العديد من القتلى ما زالوا تحت الإنقاض ” ، مضيفاً أن ” المعاناة الإنسانية في المدينة لا توصف “.