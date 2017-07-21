إغلاق 4 مخابز مخالفة في بارق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أغلق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، 4 مخابز بعد زيارة 15 مخبزا، وتم تطبيق الغرامات بحق المخالفين، وذلك بإشراف مباشر من رئيس البلدية أحمد البارقي.

وكان القسم نفذحملة تفتيشية مكثفة على المخابز العادية والأفران شملت المحافظة والمراكز التابعة وذلك للتأكد من النظافة الشخصية، والشهادات الصحية للعمالة، وأوزان الخبز، وإلزامهم باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقيات.

من جانبه وأوضح رئيس قسم صحة البيئة محمد الشهري، أنه تم تكليف المراقبين الصحيين بالقيام بحملة تفتيشية على المخابز لضبط المخالفات.