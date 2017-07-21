البتكوين تقفز بقوة مع تراجع المخاوف حول مستقبلها - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

قفزت عملة ” بتكوين ” الرقمية بأعلى وتيرة لها منذ أواخر مايو/ أيار خلال تعاملات اليوم، عائدة أدراجها تجاه أعلى مستوياتها على الإطلاق الذي سجلته الشهر الماضي، بعدما هبطت بداية هذا الأسبوع إلى ما دون ألفي دولار.

ورغم هذه التقلبات التي أثارت مخاوف من تشكل فقاعة ضخمة قابلة للانفجار في أي وقت، قفزت قيمة ” بتكوين ” بنسبة 18% دفعة واحدة خلال تعاملات أمس لتبلغ 2681 دولارًا.

وفي نفس الوقت أيضًا، ارتفعت ” إثريوم ” بنسبة 11%، على الرغم من الكشف عن عملية قرصنة سرق خلالها ما يعادل 32 مليون دولار من العملة الرقمية المنافسة لـ ” بتكوين “.

وحازت ” بتكوين ” على اهتمام متزايد مؤخرًا من قبل المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد، وكشف رئيس صندوق “Legendary” لإدارة الأصول ” بيل ميلر ” عن شرائه لحصة ضخمة من العملة الرقمية هذا الأسبوع.