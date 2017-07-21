بين التقبيل والملامسة المحكمة الإدارية بجدة تلغى فصل مضيف بالخطوط السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ألغت المحكمة الإدارية بجدة، قرار لشركة الخطوط السعودية بفصل مُضيف أول تعسفياً قبل نحو 18 شهراً، لاتهامه بالتحرش بزميلاته.

وقالت مصادر إن وكيلة المدعي عليه قدمت للمحكمة كافة الإثباتات التي تفيد بعدم صحة الاتهامات الموجهة إليه، وأوضحت خلال المذكرة التي تقدمت بها للمحكمة أن ” الخطوط السعودية ” اتخذت قراراً عاطفياً للتضامن مع المضيفات بفصل موكلها دون وجود أسانيد لصحة كلامهن، إلى جانب إصدارها القرار خلال وجود المدعي عليه في إجازة.

وتعود القضية إلى ما يقرب من 18 شهراً بعدما قدمت مضيفات بشركة الخطوط السعودية شكاوى ضد أحد زملائهن بقيامه بالتحرش بهن بملامسة أماكن حساسة إلى جانب تقبيل إحداهن، لتقوم على أثرها الخطوط السعودية بإصدار قرار بفصله قبل أن تلغي المحكمة هذا القرار.