بالفيديو.. مواطنة تستغيث بخادم الحرمين الشريفين - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطنة تستغيث بخادم الحرمين الشريفين
استغاثت مواطنة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كي ينصفها في قضية عدم نفقة طليقها عليها وعلى أولادها، وعدم استقبال المحاكم لشكواها، بحسب قولها في مطقع فيديو متداول.
وأوضحت السيدة من خلال المقطع، الذي ظهرت فيه وهي تبكي بشدة، أن طليقها لا يصرف على أبنائه البتة، وليس لديهم أي مصدر دخل آخر، ولا مكان يسكنون فيه، مؤكدة أنها كلما ذهبت للمحكمة لرفع دعوى ضد طليقها، لم تتمكن من ذلك.
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 715 ] نشر منذ 25 دقيقة
القاضي ماطردك الا بسبب ومقنع ولكن رفضتى ذكره وكنت اسمع بدموع التماسيح واليوم شفتها بهذا المقطع
الواقع[ عدد التعليقات: 4774 ] نشر منذ 16 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله المفروض عمد الاحياء شيوخ القبائل الشؤون الاجتماعية الجمعيات حقوق الانسان ان يكون لهم دور ويتحركون لحل مشاكل الناس خاصة المطلقات والأرامل والاطفال ويكون لهم الأولية في منح الضمان والسكن الذي يسترهم ويخفض كرامتهم وإنسانيتهم