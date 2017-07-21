تفاصيل وعود أمير المنطقة الشرقية للمطلوب " اللباد " - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

كشفت مصادر أن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف حرص على الحضور بنفسه عملية تسليم، المطلوب الأمني بقائمة الـ23 محمد عيسى اللباد.

وقالت المصادر إن 5 من أفراد أسرة اللباد رافقوه خلال تسليم نفسه، مشيرة إى أن الأمير سعود وعد اللباد بإنهاء ملفه في أسرع وقت بعد التأكد من عدم حمله السلاح في وجه الدولة، أو تلطيخ يديه بدماء الأبرياء، مضيفا أن باب التوبة مفتوح لعودة جميع المغرر بهم، وفقا لـ ” عكاظ “.

وأضافت أن الجهات الأمنية المختصة أشادت بمبادرة المطلوب بتسليم نفسه بعد خمس سنوات وتسعة أشهر، وتغلبه على مخاوفه من التسليم للجهات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن خطوة تسليم اللباد لنفسه بدأت باتصالات غير مباشرة أجرتها لجنة أهلية في رمضان الماضي مع عدد من المطلوبين لإقناعهم بالعودة، والاستفادة من باب التوبة، الذي أعلن عنه أمير الشرقية خلال استقباله وفداً من أهالي العوامية في رمضان الماضي.

وقالت المصادر إن المطلوب اللباد تردد كثيراً قبل تسليم نفسه، إلاّ أن نداءات اللجنة المتواصلة والنقاشات التي تمت معه أقنعته بالمبادرة إلى التسليم، مشيرة إلى أن خطوته أحدثت صدى طيباً لدى أفراد أسرته.