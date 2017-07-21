قوات الاحتلال تمنع الرجال دون الـ50 عاما من دخول المدينة القديمة بالقدس - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

منعت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، الرجال دون سن الخمسين من دخول البلدة القديمة في القدس، حيث تزداد حدة التوتر بعد التدابير الأمنية، التي فرضتها إسرائيل للدخول إلى الحرم القدسي.

وأعلنت الشرطة في بيان أن ” الدخول إلى المدينة القديمة وجبل الهيكل سيقتصر على الرجال فوق الخميس بينما يسمح بدخول النساء من كل الأعمار “.

وفرضت السلطات الإسرائيلية التدابير، الجمعة الماضي، بعد هجوم قتل خلاله شرطيان إسرائيليان و3 مهاجمين من عرب إسرائيل.