بيع تربة القمر بـ1.8 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

باع رائد الفضاء الأمريكى نيل أرمسترونج حقيبة استخدمها لوضع أول عينات من تربة القمر إلى الأرض لشخص غير معروف بنحو 1.8 مليون دولار أمريكى فى مزاد فى نيويورك، فى الذكرى الثامنة والأربعين لأول هبوط على القمر.

وقالت دار سوذبيز للمزادات، إن الحقيبة التى ظلت لسنوات فى غياهب صندوق فى مركز جونسون الفضائى فى هيوستون اشتراها شخص شارك فى المزاد عبر الهاتف ولم يرغب فى الكشف عن اسمه.

وأضافت الدار أنها توقعت أن يتراوح سعر الحقيبة بين مليونين وأربعة ملايين دولار.

وكانت الحقيبة أغلى قطعة تباع فى مزاد لتذكارات الفضاء والتى تشمل خطة الرحلة أبوللو 13 التى دونها طاقم الرحلة وبيعت بنحو 275 ألف دولار وسترة فضاء ارتداها الرائد جاس جريسوم وبيعت بنحو 43750 دولار وصورة شهيرة لرائد الفضاء باز ألدرين الذى شارك فى مهمة أبوللو 11 والتى التقطها له نيل أرمسترونج وهى صورة بيعت بنحو 35 ألف دولار.