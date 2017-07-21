فتاة تقتل زوجة زميلها لرفضه إقامة علاقة معها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاة مصرية على أرتكاب جريمة بشعة ، حيث قتلت زوجة زميلها لرفضه إقامة علاجة حميمة معها .

وتعوج الواقعة عندما تلقى مركز شرطة شبرا الخيمة في مصر ، عن وصول موظفة 27 عاماً، إلى المستشفي جثة هامده مصابة بعدة طعنات في الرقبة .

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة شعرت بالغيرة من الزوجة، وأشارت إلى أنها قررت ارتكاب جريمتها بعد رفض الزوج الارتباط بها.

وتمكن الجيران من إيقاف القاتلة بعد ارتكاب جريمتها. وكانت ما تزال تحمل السكين وعليه آثار الدماء.

واعترفت بعد ذلك بارتكاب فعلتها لأن زوج المتوفاة لم يبادلها مشاعرها. وقالت إنها شعرت بالغيرة من زوجته.

وتابعت أنها ذهبت لزيارة الأخيرة وخلال استضافتها لها قامت بطعنها في رقبتها. وأشارت إلى أن الضحية بدأت بالصراخ وحاولت الاستغاثة بالجيران إلا أنها طعنتها مرًة جديدة حتى لفظت آخر أنفاسها.