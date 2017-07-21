قتل فتاة مغربية عقب اغتصابها في ألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تعرضت طالبة مغربية في عمر الزهور تٌدعى ” ياسمينة ت ” ، 19 عاماً ، للقتل على يد ألماني داخل شقة في مدينة دوسلدورف الألمانية، وتمكنت الشرطة الألمانية من إيقاف القاتل .

وأوضح الموقع الألماني في كشفه عن تفاصيل الجريمة، أن تحقيقات الشرطة بخصوص الجريمة، بينت تورط ألماني يبلغ من العمر 35 عامًا، يقطن جنوب مدينة دوسلدورف، اغتصب وقتل الطالبة المغربية شهر يونيو/حزيران الماضي، موضحًا أن المعني بالأمر اعترف بقتله للضحية بخنقها بواسطة سلك، إلا أن تشريح جثمانها أكد أن سبب الوفاة كان هو الموت اختناقًا نتيجة إغراقها في مياه حوض الحمام.

وأشار الموقع إلى أن القاتل، الذي يعمل سمكرياً ” بلومبي ” ، قال إنه كان مع زملاء له يقوم بتصليحات داخل شقة الضحية، وبعد مغادرته قرر العودة إليها بسبب إعجابه الكبير بها ولعلمه بأنها تعيش وحيدة، حيث أقدم على دفعها بعد أن فتحت له الباب ثم أجبرها على خلع ملابسها واغتصبها على سرير نومها، ثم عمد إلى خنقها بواسطة سلك كهربائي قبل أن يقتلها داخل حوض الحمام، ثم سرق بعض الأشياء الثمينة التي كانت داخل الشقة.