مغربية تٌمارس الجنس في بث مباشر بالفيسبوك - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

اثارت فتاة مغربية جدلاً واسعاً على موقع التواصل الأجتماعي ، عبر نشر مقطع فيديو فاضح و صادم، يوثق لحظة قيامها و هي تمارس العادة السرية عبر تقنية البث المباشر بالفايسبوك.

و ظهرت الفتاة في الفيديو و هي تقوم بحركات جنسية غير أخلاقية و تتحدث مع متتبعيها داخل إحدى المجموعات الفايسبوكية.

و يشار إلى، أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، طالبوا بمسح الفيديو و الوقوف على مسربيه داخل “ الكروبات المغربية الخاصة بالنساء ” .