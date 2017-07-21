مغربية تٌمارس الجنس في بث مباشر بالفيسبوك - صحيفة صدى الالكترونية

مغربية تٌمارس الجنس في بث مباشر بالفيسبوك
اثارت فتاة مغربية جدلاً واسعاً على موقع التواصل الأجتماعي ، عبر نشر مقطع فيديو فاضح و صادم، يوثق لحظة قيامها و هي تمارس العادة السرية عبر تقنية البث المباشر بالفايسبوك.
و ظهرت الفتاة في الفيديو و هي تقوم بحركات جنسية غير أخلاقية و تتحدث مع متتبعيها داخل إحدى المجموعات الفايسبوكية.
و يشار إلى، أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، طالبوا بمسح الفيديو و الوقوف على مسربيه داخل “ الكروبات المغربية الخاصة بالنساء ” .
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 950 ] نشر منذ 50 دقيقة
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