 مغربية تٌمارس الجنس في بث مباشر بالفيسبوك - صحيفة صدى الالكترونية

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مغربية تٌمارس الجنس في بث مباشر بالفيسبوك

مغربية تٌمارس الجنس في بث مباشر بالفيسبوك
مليكة فؤاد(صدى):

اثارت فتاة مغربية جدلاً واسعاً على موقع التواصل الأجتماعي ، عبر نشر مقطع فيديو فاضح و صادم، يوثق لحظة قيامها و هي تمارس العادة السرية عبر تقنية البث المباشر بالفايسبوك.

و ظهرت الفتاة في الفيديو و هي تقوم بحركات جنسية غير أخلاقية و تتحدث مع متتبعيها داخل إحدى المجموعات الفايسبوكية.

و يشار إلى، أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، طالبوا بمسح الفيديو و الوقوف على مسربيه داخل “ الكروبات المغربية الخاصة بالنساء ” .


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