دُمية مسكونة تحول حياة أسرة بريطانية إلى جحيم - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ربنا لا نسمع عنها سوى في الأفلام ، اضطرت عائلة بريطانية إلى احتجاز دمية مسكونة على السقيفة، بعد أن تعرض أفراد الأسرة لحوادث غريبة، كان آخرها خدش أجسادهم وهم نيام خلال الليل.

وعانت الأسرة من العديد من الظواهر المرعبة، منذ وصول الدمى إلى المنزل، حيث تقول ديبي إن أجهزة الإنذار ضد الدخان تنطلق من تلقاء نفسها بشكل دائم، كما أنها سمعت صراخاً في إحدى المرات، وظنت أن ابنتها كانت في خطر، لكنها وجدتها نائمة في فراشها، وفي صباح أحد الأيام، وجد زوجها خدوشاً في مناطق متفرقة من جسده.

وكانت ديبي ميريك (50 عاماً) وزوجها كاميرون (50 عاماً) قد اشتريا الدمية، كجزء من صفقة تضم 3 دمى، من متجر خيري قبل نحو ثلاثة أسابيع، ومنذ ذلك الوقت، تحولت حياة العائلة إلى جحيم، واضطروا للاستعانة بوسيط روحي للتحقيق في المسألة.

وبعد أن حذر الوسيط أفراد الأسرة، من أن الدمية مسكونة بروح شريرة، سارعت ديبي إلى وضعها داخل صندوق، واحتجازها على السقيفة، ولم تقترب منها منذ ذلك الوقت، بل عرضتها للبيع على موقع إي باي الشهير.

وقالت ديبي التي تعيش مع أسرتها في كينغز لين بمدينة نورفولك: “لا أعرف لماذا قررت شراء الدمى، كان الأمر غريباً بعض الشيء، لكن في ذلك الوقت لم أفكر كثيراً، على الرغم من أن الأمر لم يكن طبيعياً على الإطلاق”.