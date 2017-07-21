مواد وشروط العفو عن السجناء - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد أيوب نحيت إلى أن هناك 6 حالات يحظى من خلالها السجناء بالعفو، من بينها العفو العام لشهر رمضان، والعفو الخاص الصادر من ولاة الأمر في بعض المناسبات.

وأضاف نحيت، أن من بين الحالات العفو وفقاً للمادة ” 25 ” ، وتنطبق على النزيل أو النزيلة من ذوي حسن السير والسلوك؛ إذ يعاملون بربع مدة الحكم علهم، أو الملتحقون بالبرامج التدريبية؛ إذ يتم خفض 15% من مدة محكوميتهم، بحسب صحيفة ” الوطن ”

كما لفت إلى أن هناك العفو لمن تبقى على محكوميتهم شهر أو شهران ونحوهما وفق معايير خاصة بذلك، والعفو الخاص بحفظ القرآن الكريم كاملاً أو أجزاء منه، والعفو وفق المادة ” 22 ” الذي يمثل الإفراج الصحي.