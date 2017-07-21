مدينة الملك فهد الطبية تعلن عن وظائف نسائية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت مدينة الملك فهد الطبية، وظائف صحية شاغرة للنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير، أو درجة الدكتوراه، في تخصص علوم تكنولوجيا الأشعة، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وأوضحت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

أخصائي أشعة ثاني.

أخصائي أشعة أول.

وقالت المدينة، إن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 تموز/يوليو 2017م، ومستمر حتى تاريخ 14 سبتمبر 2017م.

وأشارت، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنكِ الدخول من من هنا