الصين تدعو لحل أزمة قطر بالحوار الدبلوماسي - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

دعا وزير الخارجية الصينى وانغ يى، قطر والأربع دول المناهضة للإرهاب ” المملكة والإمارات ومصر والبحرين ” على حل الأزمة الدبلوماسية بينها بالحوار تحت مظلة مجلس التعاون الخليجى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية الجمعة.

وتأتي تصريحات وانغ عقب اجتماعه الخميس بنظيره القطرى فى بكين، بعد يوم على اجرائه محادثات مع مسؤول إماراتى رفيع المستوى.

ونقلت وكالة الانباء الصينية شينخوا عن وانغ قوله إن ” على جميع الأطراف الاستمرار فى ضبط النفس وإجراء محادثات مباشرة فى أقرب وقت ممكن لمنع حدوث تصعيد، وإرسال إشارة ايجابية عبر التعاطى مع الأزمة بالسبل السياسية والدبلوماسية، والتأكيد على دور مجلس التعاون الخليجى “.