تركيا تصعد التوتر وتتهم ألمانيا بإيواء إرهابيين - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

وجه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اتهاماً لألمانيا أمس الخميس، بإيواء إرهابيين في تصريحات ستزيد على الأرجح من حدة التوتر بين برلين وأنقرة بعد قرار تركيا سجن نشطاء في مجال حقوق الإنسان.

ونشر تشاووش أوغلو على تويتر ” كبلد يوفر المأوى لإرهابيي حزب العمال الكردستاني ومنظمة فتح الله كولن الإرهابية فإن تصريحات ألمانيا لا تعبر إلا عن ازدواجية معايير وهي غير مقبولة “.

وطالبت ألمانيا مواطنيها يوم الخميس بتوخي الحذر عند السفر إلى تركيا وهددت باتخاذ إجراءات قد تعيق الاستثمارات الألمانية في تركيا.