أعضاء بالكونجرس يقدمون تشريع لفرض عقوبات جديدة على حزب الله - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تقدم أعضاء بالكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى بتشريع، أمس الخميس، يسعى لفرض عقوبات جديدة على جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية، متهمين إياها بالعنف فى سوريا ونصب صواريخ على طول الحدود مع إسرائيل.

ويعد التشريع تعديلا لعقوبات قائمة على الجماعة، ويهدف إلى زيادة القيود على قدرتها على جمع الأموال والتجنيد وزيادة الضغط على البنوك التى تتعامل معها واتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التى تدعمها ومنها إيران.

ويمنع التشريع أي شخص يتبين أنه يدعم الجماعة من دخول الولايات المتحدة وسيلزم الرئيس بأن يرفع إلى الكونجرس تقريرا بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الإيرانية تسهل التعاملات المالية للجماعة وسيفرض عقوبات على الجماعة بسبب أنشطتها الإجرامية.

وأعرب مسؤولون فى لبنان عن القلق من أن المساعى الأمريكية لتوسيع نطاق العقوبات على حزب الله قد تضر بالصناعة المصرفية المهمة فى البلاد بسبب تأثير الجماعة الواسع النطاق فى لبنان. وزاروا واشنطن للضغط على النواب فى مايو.

وقال إد رويس الرئيس الجمهورى للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والذى قدم التشريع للمجلس فى بيان ” هذه العقوبات ستقلص بشدة شبكة حزب الله المالية وأنشطتها الإجرامية العابرة للحدود وستنال كذلك من داعميها وأهمهم إيران “.