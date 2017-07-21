" العمل " تنقل 4 نزيلات لدار رعاية فتيات أبها بعد محاولتهن الانتحار بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حاولت 4 نزيلات من دار رعاية الفتيات بمكة المكرمة الانتحار بعد 24 ساعة فقط من إعادتهن، وأفادت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اطلعت بنقلهن لدار الفتيات بأبها.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً موسعاً في الواقعة وطلبت تقريراً شاملاً عن تفاصيلها من خلال الاستعانة بكاميرات الفيديو الموجودة بالدار لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، وفقاً لجريدة ” عكاظ “.

يذكر أن الجهات المعنية بمكة المكرمة قد أفرجت عن 9 من نزيلات دار رعاية الفتیات وأعادتهن إلى الدار مرة أخرى عقب احتجازهن 4 أيام على خلفية إثارتهن الشغب وإحداث بعض الأضرار بمحتويات الدار؛ اعتراضاً على طريقة معاملتهن.