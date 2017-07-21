هبوط أسعار النفط وسط قلق من وفرة الإمدادات العالمية - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تعاملات متقلبة بفعل استمرار المخاوف بشأن وفرة الإمدادات العالمية من الخام وذلك بعد ارتفاع أسعار برنت في وقت سابق فوق 50 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ السابع من شهر يونيو.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار 40 سنتا ما نسبته 0.8% ليصل سعره عند التسوية إلى 49.30 دولارًا للبرميل، بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا ليصل سعرها عند 46.79 دولارًا للبرميل.