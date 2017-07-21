" سكني " يطرح قرابة 10 آلاف وحدة بقسط شهري يبدأ من 730 ريالاً - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أتاحت وزارة الإسكان أكثر من 9900 وحدة سكنية للمستفيدين من خلال برنامج ” سكني ” بقسط شهري يبدأ من 730 ريالاً، وذلك في الدمام وتبوك وخميس مشيط والخرج ورماح.

وتطرح الوحدات بنظام ” البيع على الخارطة ” ، على أن تسلم للمستفيدين في غضون 3 سنوات، وفقاً لصحيفة ” الوطن ” .

وتتشارك الوزارة والقطاع الخاص في برنامج ” سكني ” ، حيث تشرف على بناء الوحدات المكونة من فلل وشقق 10 شركات تطوير عقارية.

وتتراوح مساحة الشقق السكنية ذات الغرفتينن ما بين 124 م2 – 138 م2، وذات الـ3 غرف نوم تتراوح ما بين 167 م2- 191م2، أما مساحة 4 غرف نوم فهي ما بين 201 م2- 235 م2.

وبالنسبة لأسعار الشقق السكنية المطروحة للبيع، ما بين 218 ألفاً إلى 275 ألف ريال (غرفتي نوم)، و290 ألف ريال إلى 455 ألف ريال (3 غرف نوم)، و388 ألف ريال إلى 525 ألف ريال (4 غرف نوم)، ويمتد التقسيط للمستفيدين من 20 عاما إلى 25 عاما، بقسط شهري يبدأ بـ730 ريالاً.