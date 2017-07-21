الدولار يهبط لأدنى مستوى له أمام اليورو - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

سجل الدولار أدنى مستوى في نحو عامين أمام اليورو يوم بعدما قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إن صناع سياسات البنك سيناقشون تغييرات محتملة في برنامج شراء السندات في الخريف.

ورغم أن دراجي لم يحدد تاريخا لتلك التغييرات على الخطة وقال إن المعنيين بتحديد سعر الفائدة في البنك متوافقون حول قرارهم بعدم تغيير توجيهاتهم بشأن السياسة النقدية، رأى مستثمرون أن المناقشات ستفضي إلى تشديد في السياسة النقدية العام القادم.

وقفز اليورو إلى 1.1655 دولار أمام العملة الأمريكية بعد تصريحات دراجي مما جعله مرتفعا بما يصل إلى 1.2 بالمئة خلال يوم الخميس وهو ما يمثل أعلى مستوياته منذ أغسطس آب 2015.

وكان اليورو متجها في أحدث قراءة صوب أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات منافسة أدنى مستوى خلال الجلسة عند 94.090 وهو أيضا أدنى مستوى في نحو عام. وعوض المؤشر بعض خسائره في تعاملات لاحقة ليسجل 94.286 في أحدث قراءة بانخفاض نسبته 0.5 بالمئة.