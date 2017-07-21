الأمير المعتدي على المواطنين لديه سوابق جنائية - صحيفة صدى الالكترونية

الأمير المعتدي على المواطنين لديه سوابق جنائية
أزاحت مصادر الستار عن تفاصيل جديدة في واقعة القبض على أمير أمس الخميس إثر ارتكابه انتهاكات وتجاوزات بحق مواطنين، لافتةً إلى أن الأمير الذي يبلغ من العمر 27 عاماً لديه سوابق جنائية في قضايا مماثلة من نفس النوع، وفقاً لـ ” عكاظ “.
وأوضحت المصادر ، أن دورية أمنية بمشاركة فرق سرية نقلت الأمير مقيد اليدين والقدمين لإيداعه المركز الأمني المختص، كما ضبطت بمنزله الأسلحة المُستخدمة في الحادثة وهي رشاشان ومسدس وعدد من الطلقات الحية، بالإضافة إلى مضبوطات أخرى.
كما أشارت المصادر إلى أن النيابة العامة بمنطقة الرياض أوفدت مندوباً لها إلى مركز الشرطة المُحتجز فيه الأمير لبدء إجراءات التحقيق معه حول التهم المنسوب له، موضحةً أن إدارة التحريات والبحث الجنائي قد تولت تحليل مضمون مقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة لكتابة تقرير شامل عنها وتقديمه للنيابة العامة.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17638 ] نشر منذ 4 ساعات
والي عنده سوابق
خلاص
ياخذها حلا
الله يطول بعمر ابوفهد ويجعله دوم ذخر
أثلج صدورنا والله.
عزيز[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 4 ساعات
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون .. صدق الله العظيم .. طغى وتجبر وهو يملك الجاه والمال وهذي النتيجة ترى كيف سيكون عقابه في القبر الذي استهزئ به .. اللهم يارب حسن خاتمتنا في الدنيا وعواقبنا في الآخرة اللهم آمين
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 4 ساعات
دستورنا بكل الأحوال يأمرنا بالستر على المسلم
ومهما فعل المسلم قبل غرغرت روحه رحمة الله لا تحجب عن توبته
كفى تشهيرا ياعكاض اتقو الله
فيصل[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا فاسق وارهابي ومجاهر والعالم يشهد ومقاطع الفيديو تشهد لا تهاون معه
مغرد[ عدد التعليقات: 602 ] نشر منذ 43 دقيقة
طيب يعنى ما سوا مشكله الا هو والا علاشان انه امير كبروها موكل يوم مشا كل مواطنين مع مواطنيين واحا نب مع مواطن ما احد كبرها هذا حا جات بينهم اخطا فرديه كل واحد يا خذ حقه وفيه محكمه ثلاثه تضاربوا فيها شى انا الا اشجع علىالعنف ولكن اشوف على شان الاسم صعدها الا علام فى اليوتيوب فيه محكمه تحكم وكل واحد يا خذ حقه موا طنيين تضاربوا واجا نب عادى