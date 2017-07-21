الأمير المعتدي على المواطنين لديه سوابق جنائية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أزاحت مصادر الستار عن تفاصيل جديدة في واقعة القبض على أمير أمس الخميس إثر ارتكابه انتهاكات وتجاوزات بحق مواطنين، لافتةً إلى أن الأمير الذي يبلغ من العمر 27 عاماً لديه سوابق جنائية في قضايا مماثلة من نفس النوع، وفقاً لـ ” عكاظ “.

وأوضحت المصادر ، أن دورية أمنية بمشاركة فرق سرية نقلت الأمير مقيد اليدين والقدمين لإيداعه المركز الأمني المختص، كما ضبطت بمنزله الأسلحة المُستخدمة في الحادثة وهي رشاشان ومسدس وعدد من الطلقات الحية، بالإضافة إلى مضبوطات أخرى.

كما أشارت المصادر إلى أن النيابة العامة بمنطقة الرياض أوفدت مندوباً لها إلى مركز الشرطة المُحتجز فيه الأمير لبدء إجراءات التحقيق معه حول التهم المنسوب له، موضحةً أن إدارة التحريات والبحث الجنائي قد تولت تحليل مضمون مقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة لكتابة تقرير شامل عنها وتقديمه للنيابة العامة.