معرض ألوان السعودية في سوق عكاظ - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وصل المعرض المتنقل لألوان السعودية على أرض سوق عكاظ في نسخته الحادية عشرة ” إبداع وتجدد ” مستعرضاً ٦٤ صورة لأجمل المواقع السياحية في المملكة ، والتي التقطتها عدسات أكثر من ٥٠ مبدعاً من مختلف مناطق المملكة .

ويشارك ألوان السعودية بمعرضه ” ألوان عكاظ ” الذي يقام على مساحة تتجاوز ٢٠٠ متر مربع في جادة الثقافة بسوق عكاظ ، حرصاً واستمراراً منها في التعريف بالغنى الكبير والتنوع التراثي والثقافي والطبيعي والحضاري في المملكة لمواطني ومقيمي المملكة وتماشياً كذلك مع أهداف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي تنظم النسخة الحالية من فعاليات سوق عكاظ ، في الكشف عن البعد الحضاري للمملكة فضلاً عن رعايتها للمواهب في فن التصوير الرقمي .

ويعتبر المعرض المشارك بعكاظ ضمن العناصر الجديدة التي استحدثتها ألوان السعودية لتكون مستمرة على مدار العام ، إذ يتنقل المعرض ليشمل أكثر من ٣٠ موقعا داخل المملكة وأيضا دول الخليج العربي ، إضافة إلى تنظيم رحلة للمصورين مصاحبة لمعرض (ألوان عكاظ) شارك فيها نحو ٥٠ مصوراً ومصورة على مستوى المملكة والخليج بجانب إشراك مجموعة من المصورين من محافظة الطائف ، تم خلالها زيارة المواقع التاريخية والسياحية بالطائف كبيت الكاتب ، وسوق البلد ، وقصر شبرا ، وكذلك قرى ميسان وطويرق وغيرها .