القبض على أمريكي مقيم بالمملكة متهم بالإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على أمريكي مقيم بالمملكة متهم بالإرهاب
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أمريكي مُقيم بالمملكة الإثنين الماضي، لاتهامه بممارسة نشاط إرهابي.
وأوضحت المصادر ، أن عدد الموقوفين من الجنسية الأمريكية بسبب تهم الإرهاب وصل إلى أربعة أحدهم محكوم عليه، واثنان منهم توجد أوراق قضيتهما لدى النيابة العامة، فيما يخضع الأخير إلى التحقيق، وفقاً لـ ” الوطن ” .
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 8 دقائق
الأرهاب لادين ولا وطن له
مملكتنا الغالية قائدة العالم بمكافحة الأرهاب بكل اشكاله
الله ينصركم يارجال امننا البواسل