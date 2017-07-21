 القبض على أمريكي مقيم بالمملكة متهم بالإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 23 دقيقة
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القبض على أمريكي مقيم بالمملكة متهم بالإرهاب

القبض على أمريكي مقيم بالمملكة متهم بالإرهاب
عادل الحربي(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أمريكي مُقيم بالمملكة الإثنين الماضي، لاتهامه بممارسة نشاط إرهابي.

وأوضحت المصادر ، أن عدد الموقوفين من الجنسية الأمريكية بسبب تهم الإرهاب وصل إلى أربعة أحدهم محكوم عليه، واثنان منهم توجد أوراق قضيتهما لدى النيابة العامة، فيما يخضع الأخير إلى التحقيق، وفقاً لـ ” الوطن ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 8 دقائق

الأرهاب لادين ولا وطن له
مملكتنا الغالية قائدة العالم بمكافحة الأرهاب بكل اشكاله
الله ينصركم يارجال امننا البواسل

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