القبض على أمريكي مقيم بالمملكة متهم بالإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أمريكي مُقيم بالمملكة الإثنين الماضي، لاتهامه بممارسة نشاط إرهابي.

وأوضحت المصادر ، أن عدد الموقوفين من الجنسية الأمريكية بسبب تهم الإرهاب وصل إلى أربعة أحدهم محكوم عليه، واثنان منهم توجد أوراق قضيتهما لدى النيابة العامة، فيما يخضع الأخير إلى التحقيق، وفقاً لـ ” الوطن ” .