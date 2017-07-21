خطيب الأقصى: سنزحف غداً لصلاة الجمعة بثالث الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

أعرب الشيخ عكرمة صبرى، خطيب المسجد الأقصى، عن استمرار تعقد الأوضاع في المسجد الأقصى، نظرًا لتعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، مشددا: ” سنزحف غدا لصلاة الجمعة بالمسجد الأقصى من كل بلد وقرية ومخيم، ونتوقع أن تزيد الأعداد عن نصف مليون فلسطينى “.

وأكد خطيب المسجد الأقصى، في تصريحات تليفزيونية، أن كل شئ في سبيل المسجد الأقصى ” يهون ” ، مشيرًا إلى أن أبواب المسجد الأقصى ليست مغلقة، بل عليها بوابات إلكترونية وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أمر يرفضه الفلسطينيون تمامًا، لأنها وضعت بقرار سياسي إسرائيلي وليس بقرار أمني.

وأردف: ” هذه البوابات وضعت بدون علم الأوقاف الإسلامية ودون موافقتها، والهدف من ذلك هو أن إسرائيل تريد بسط سيطرتها على المسجد الأقصى المبارك “.

وشدد خطيب المسجد الأقصى، على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تصعد خلال هذه الفترة، حتى تجبر الفلسطينيين على التراجع عن مطالبهم، ولتثبت لليهود المتطرفين أن إسرائيل دولة قوية وتستطيع بسط سيطرتها على الأمور.