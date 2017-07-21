القبض على شباب لمضايقتهم النساء في متنزه الخزامى بسكاكا - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

اعتقلت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف عدداً من الشباب الأعزب؛ لمضايقتهم النساء في منتزه الخزامى المُخصص للعائلات بمدينة سكاكا، وأحالتهم إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم بشأنهم.

وأوضح الناطق الرسمي لشرطة الجوف المقدم يزيد النومس، أن الجهات الأمنية بالمنطقة تجاوبت مع بلاغات بعض العوائل من تعرضهم لممارسات ومضايقات في منتزه الخزامي بسكاكا من قبل بعض الشباب العزاب وقامت بتشكيل قوة أمنية بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف لرصد التجاوزات في المنتزه.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن القبض على عددٍ من الشباب وإحالتهم لمركز الشرطة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ودعا لشباب العزاب إلى التقيد بالتعليمات والتوجه للأماكن المخصصة لهم والتقيد بالآداب العامة وعدم مضايقة العوائل في أماكن تنزههم.