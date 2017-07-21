حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب كمية من الحبوب المخدرة - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه استمراراً لجهود رجال حرس الحدود في متابعة ورصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة ، فقد رصدت الدوريات البحرية بحرس الحدود بعد توفيق الله تعالى فجر اليوم الخميس هدفاً بحرياً عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك قادماً من السواحل المصرية أثناء محاولته تهريب كمية من الحبوب المخدرة.

وأوضح ” تم توجيه الدوريات البحرية لموقع الحدث والتي اتضح بعد اعتراضها ومحاصرتها أنها زلاجة بحرية شراعية عليها (1) شخص مصري الجنسية والقبض عليه وبحوزته حقيبة ظهر .. وبتفتيشها تم العثور على عدد (80) ثمانين كيساً صغير الحجم تحتوي على ما مجموعه (86066) ستة وثمانون ألفاً وستة وستون قرص إمفيتامين (كبتاجون).. كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الشخص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى ” .

وشدد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود ، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل

من أبنائه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليب المهربين .