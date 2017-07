غباش: قطر ساعدت القاعدة في اغتيال جنود الإمارات باليمن .. فيديو - صحيفة صدى الالكترونية

قال عمر غباش، السفير الإماراتى في موسكو، أن قطر زودت تنظيم ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ الإرهابى ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻜﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻳﺔ ضد ﻗﻮﺍﺕ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ العربي في ﺍﻟﻴﻤﻦ، ما أدى لسقوط ضحايا ضمن القوات الإماراتية.

وأوضح ” غباش ” فى تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، إلى أن الإمارات لديها أدلة بالصوت والصورة على مساعدة الدوحة لتنظيم القاعدة من خلال نقل معلومات عن استعداد القوات الإماراتية لعملية أمنية، حيث أُبلغ تنظيم القاعدة بموقع القوات الإماراتية وخططها، فوصل 4 انتحاريين وفجروا أنفسهم مستهدفين القوات الإماراتية.

ووجه ” غباش ” دعوته للمجتمع الدولي لدعم إجراء استهداف مصادر تمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن هناك أفرادًا فى قطر يرسلون التعليمات لأشخاص فى اليمن وليبيا وسوريا لتنفيذ عمليات محددة.

"We have had Emirati soldiers dying as a result of Qatari activities," says UAE's @OmarSaifGhobash pic.twitter.com/gORHGMnjf9

— BBC HARDtalk (@BBCHARDtalk) July 20, 2017