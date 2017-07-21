بالفيديو.. " الجبيلان " يوضح حقيقة إنقاذه لطفل أوشك على الغرق - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

ظهر الداعية سليمان الجبيلان في وقت سابق بمقطع فيديو وكأنه ينقذ طفلاً نزل إلى أحد المسابح أثناء تصويره برنامج تلفزيوني لإحدى القنوات.

بالفيديو.. الداعية الجبيلان ينقذ طفل من الغرق أثناء برنامج تلفزيوني

وقال الجبيلان معلقا إن المقطع كان عبارة عن مشهد درامي للتوعية بأخطار المسابح في فترة الصيف، ولحث أفراد المجتمع على مراقبة الأطفال أثناء تواجدهم في مسابح المنازل والاستراحات.

ونوه الجبيلان إلى أنه تلقى ردود فعل إيجابية على المقطع الذي كان جزءاً من حلقة تلفزيونية خصصت للحديث عن مخاطر إهمال مراقبة الأطفال أثناء تواجدهم بالقرب من المسابح.