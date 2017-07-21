خبراء: انخفاض الإيجارات بنسبة 40% بعد تطبيق رسوم المرافقين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تنبأ خبراء عقاريون، أن تنخفض أسعار إيجارات الوحدات السكنية بنسبة قد تصل إلى 40% بعد تطبيق رسوم المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة.

وأضاف المختصون أن تطبيق رسوم المرافقين دفع الكثير من العائلات الوافدة إلى مغادرة المملكة خلال الأسابيع الأخيرة لينتج عنه انخفاض أسعار الوحدات السكنية المؤجرة من قبلهم، متوقعين أن تظهر النتائج بوضوح بعد مرور فترة من تطبيق الرسوم؛ كون عقود الإيجار السكني المبرمة سنوية ونصف سنوية.

ونصحوا أصحاب العقارات إلى المرونة خلال الفترة الحالية وخفض الأسعار تماشياً مع التغيرات الجديدة، موجهاً نصيحة إلى الراغبين في الحصول على وحدات بالإيجار بالاستفادة من التطورات الجديدة عبر التفاوض بشكل قوي والبحث في أكثر من مكان عن أسعار مناسبة لهم.