 خبراء: انخفاض الإيجارات بنسبة 40% بعد تطبيق رسوم المرافقين - صحيفة صدى الالكترونية

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خبراء: انخفاض الإيجارات بنسبة 40% بعد تطبيق رسوم المرافقين

خبراء: انخفاض الإيجارات بنسبة 40% بعد تطبيق رسوم المرافقين
طلال الغامدي(صدى):

تنبأ خبراء عقاريون، أن تنخفض أسعار إيجارات الوحدات السكنية بنسبة قد تصل إلى 40% بعد تطبيق رسوم المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة.

وأضاف المختصون أن تطبيق رسوم المرافقين دفع الكثير من العائلات الوافدة إلى مغادرة المملكة خلال الأسابيع الأخيرة لينتج عنه انخفاض أسعار الوحدات السكنية المؤجرة من قبلهم، متوقعين أن تظهر النتائج بوضوح بعد مرور فترة من تطبيق الرسوم؛ كون عقود الإيجار السكني المبرمة سنوية ونصف سنوية.

ونصحوا أصحاب العقارات إلى المرونة خلال الفترة الحالية وخفض الأسعار تماشياً مع التغيرات الجديدة، موجهاً نصيحة إلى الراغبين في الحصول على وحدات بالإيجار بالاستفادة من التطورات الجديدة عبر التفاوض بشكل قوي والبحث في أكثر من مكان عن أسعار مناسبة لهم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 467 ] نشر منذ 1 ساعة

الي تركوها الاجانب شقق غرفتين وثلاث غرف ماتصلح لسكن سعودي وش استفدنا اذا مايكون فيه تقدير بأسعار العقار كل عقار حسب مساحته وموقعه ولا مافيه فايده

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