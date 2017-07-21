هزة أرضية تضرب سواحل تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وقع قبالة سواحل تركيا زلزالا قويا شدته 6.9 درجة، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع فى قبالة مدينة مرمريس الساحلية فى جنوب غرب تركيا.