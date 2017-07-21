هزة أرضية تضرب سواحل تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 58 دقيقة 1٬195 2 عربية ودولية هزة أرضية تضرب سواحل تركيا واشنطن(صدى): وقع قبالة سواحل تركيا زلزالا قويا شدته 6.9 درجة، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية. وقالت الهيئة إن الزلزال وقع فى قبالة مدينة مرمريس الساحلية فى جنوب غرب تركيا. الوسوم:تركيا, زلزال, مرمريس
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30090 ] نشر منذ 55 دقيقة
ياستار سترك الذي لاينكشف ,,
,, لا احد يروح ياابناء الوطن ,, مكة المكرمه والمدينة المنوره ,, بس ,,
,, طيعوا شور من لاشاورتوه ,,
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17625 ] نشر منذ 19 دقيقة
إن شاءالله بكرة
نسمع خبر سقف البيت طااااح على راس اردوغان
علشان يصحى ويصحصح🤗🤗🤗