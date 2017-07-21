 هزة أرضية تضرب سواحل تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

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هزة أرضية تضرب سواحل تركيا

هزة أرضية تضرب سواحل تركيا
واشنطن(صدى):

وقع قبالة سواحل تركيا زلزالا قويا شدته 6.9 درجة، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية.
وقالت الهيئة إن الزلزال وقع فى قبالة مدينة مرمريس الساحلية فى جنوب غرب تركيا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 30090 ] نشر منذ 55 دقيقة

ياستار سترك الذي لاينكشف ,,

,, لا احد يروح ياابناء الوطن ,, مكة المكرمه والمدينة المنوره ,, بس ,,

,, طيعوا شور من لاشاورتوه ,,

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