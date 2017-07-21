تفاصيل الهيئة الملكية لمحافظة العلا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

صدر الأمر الملكي لجلالة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا ،نظرًا إلى أهمية تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية، وما تشتمل عليه من مواقع أثرية.

وجاء التشكيل مثالياً حيث يتكون من 7 أعضاء ومحافظ ورئيس مجلس إدارة، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وتضطلع الهيئة الملكية لمحافظة العلا بمسؤولية كبيرة ألقيت على كاهلهم، فالهدف من الأمر الملكي هو تحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية المتوخاة، والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة 2030، كما يهدف القرار لإبراز ما حبا الله به هذه البلاد من تراث إنساني.

وهناك فترة لا تتجاوز 3 أشهر أمام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، لإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ويترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وتضم الهيئة، كل من سمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود ويكون محافظًا للهيئة، وسعود بن عبدالله القحطاني، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والدكتور فهد بن عبدالله تونسي، والدكتور سعد بن عبدالله الصويان، والدكتور عيد بن حمد اليحيى.