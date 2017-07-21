⁠⁠⁠⁠⁠تجدد الاشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال أمام المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين(صدى):

تجددت الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمصلين الفلسطينيين، عند باب الأسباط في المسجد الأقصى المبارك.

وعاودت قوات الاحتلال فتح المسجد الأقصى بشكل جزئي، بفتح بوابتي الأسباط والمجلس، إلا أنها شددت من الإجراءات الأمنية ونصبت بوابات تفتيش إلكتروني، وهي الإجراءات التي رفضها القائمون على المسجد، نظرا لتغييرها للوضع التاريخي، مؤكدين أنهم لن يمروا من خلالها لأن التعامل معها يعد إقرارا بالسيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وتدور منذ الجمعة الماضي، اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين، بعد إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى بشكل كامل يوم الجمعة الماضي إثر مقتل جنديين على يد 3 شبان فلسطينيين قتلوا برصاص الاحتلال في ذات اليوم.