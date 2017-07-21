أسباب صدور الأمر الملكي بإنشاء جهاز أمن الدولة - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

صدر اليوم عدة أوامر ملكية، كان أبرزها إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة، وتعيين الفريق عبد العزيز الهويريني رئيساً للجهاز بمرتبة وزير.

وفيما يلي نرصد أسباب إنشاء جهاز أمن الدولة:

يمكن ” رئاسة أمن الدولة ” وزارة الداخلية من تقديم خدمات افضل المواطنين والمقيمين حالياً، في كافة القطاعات التابعة لها.

ويركز الجهاز على مكافحة الإرهاب أمنياً واستخباراتياً، ومراقبة تمويله مالياً وسيسهل للرئاسة التواصل مع آلجهات ذات العلاقة خارجياً وسيكون أكثر كفاءة.

كذلك، فإن لإنشاء الجهاز تأثيراً اقتصادياً من خلال ترشيد إنفاق الدولة وزيادة الإيرادات وتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة.

كما سيوفر الجهاز عشرات المليارات من ميزانية الدولة من خلال رفع كفاءة العمل وتخفيض النفقات وترشيدها.

ويمثل هذا القرار رؤية الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، وجاء بناء على قناعة ولي العهد ووزير الداخلية، وقد وافق على هذه الرؤية ودعمها خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان.

يذكر أن وزارة الداخلية قامت بعمل مميز للمواطنين منذ إنشائها وحتى بداية التسعينات فيما يخص الشرطة والمرور والجوازات وباقي الخدمات التي تخص المواطنين والمقيمين في المملكة.