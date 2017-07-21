عمر خريبين يوجه رسالة لجماهير الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

وعد المهاجم السوري عمر خريبين، محترف نادي الهلال، جماهير الزعيم ببذل قصارى جده خلال الموسم المقبل مع الفريق؛ من أجل مواصلة تحقيق الألقاب.

وقال ” خريبين ” عبر حسابه الشخصي بموقع ” تويتر ” : ” اللهُ معَي؛ القوة العظيّمة التي أواجِه بِها كُل عائق ” .

وكان نادي الهلال أعلن قبل أسابيع بشكل رسمي تعاقده مع عمر خريبين القادم من الظفرة الإماراتي لمدة 4 سنوات.

وعقب إعلان التوقيع، قال عمر خريبين عبر حسابه بتويتر: ” أريد أن أهنئ نفسي بهذا النادي والجمهور العظيم، وأعدكم أن أترجم محبتكم لي في أرض الملعب على مدار أربع سنوات مكللة- إن شاء الله- بالنجاح ” .