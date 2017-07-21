⁠⁠⁠⁠⁠نائب أمير مكة يقدم التعازي لـ " السعدي " في وفاة والدته - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قدم الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مساء الخميس، واجب العزاء لنائب الرئيس التنفيذي بمجموعة العيسائي عبدالحكيم السعدي، في وفاة والدته.

وزار الأمير عبدالله بن بندر منزل السعدي ” ابن الفقيدة ” ، فيما سأل سموه الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أبناءها وذويها الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعرب ذوو الفقيدة عن بالغ شكرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.