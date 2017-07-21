نيمار: ميسي الأفضل في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أشاد نجم نادي برشلونة الإسباني نيمار، بزميله في الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفًا إياه بأنه أفضل لاعب في العالم.

وقال ” نيمار ” ردًا على علاقته بميسي: ” إنه لاعب يضحي كثيرًا من أجل الفريق، اللعب إلى جانبه جعلني لاعبًا أفضل، أنا محظوظ أن يكون قدوتي صديقي ” ، مضيفا: ” ميسي الأفضل في العالم، لاعب استثنائي، سريع، ذكي، إنه ساحر ” .

كما عبّر ” نيمار ” ، عن أمله في مساعدة الفريق الموسم المقبل على تحقيق أهدافه، بالوصول إلى أعلى درجة من الجاهزية قبل صافرة الانطلاق.

وعلق ” نيمار ” ، على خلفية ظهور الشائعات التي تربطه بباريس سان جيرمان، قائلا: ” آمل أن أكون جيدًا بدنيًا، حتى أتمكن من مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه، كما يرغب أي لاعب يحمل ألوان برشلونة، هذا موسم هام جداً بالنسبة لي وللنادي ” .