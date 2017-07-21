في اسلوب جديد للتهريب القبض على مصري حاول تهريب 80 الف حبة كبتاجون على زلاجة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

واصل رجال حرس الحدود تصديهم لكافة أساليب مهربي السموم للمملكة عبر كافة حدودها البرية والبحرية . ونجحوا في كشف اسلوب جديد للتهريب عبر زلاجة بحرية حاول مصري من خلالها التموية على رجال حرس الحدود الا ان هذه الخدعة لم تمر على ابطال حرس الحدود المدربين والمتمرسين على كشف كافة أساليب التهريب .

وكان شخص سوداني الجنسية قد حاول تهريب 518 الف قرص كبتاجون بتاريخ 10 – 7 – 2017 عبر الحدود السعودية الأردنية قرب منطقة تبوك على ظهر جمل .

وحول تفاصيل العملية الجديدة لرجال حرس الحدود

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه استمراراً لجهود رجال حرس الحدود في متابعة ورصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة ، فقد رصدت الدوريات البحرية بحرس الحدود بعد توفيق الله تعالى فجر يوم الخميس الموافق ٢٦ /١٠ / ١٤٣٨هـ هدف بحري عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك قادماً من السواحل المصرية أثناء محاولته تهريب كمية من الحبوب المخدرة.. وعلى الفور تم توجيه الدوريات البحرية لموقع الحدث والتي اتضح بعد اعتراضها ومحاصرتها انها زلاجة بحرية شراعية عليها (١) شخص مصري الجنسية والقبض عليه وبحوزته حقيبة ظهر .. وبتفتيشها تم العثور على عدد (٨٠) ثمانين كيس صغير الحجم تحتوي على ما مجموعه (٨٦٠٦٦) ستة وثمانون ألفاً وستة وستون قرص إمفيتامين (كبتاجون).. كما تم في حينه المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الشخص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود ، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفه التي تستهدف النيل من أبناءه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليب المهربين .