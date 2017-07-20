بالصور.. الهلال السعودي يزور قناة السويس - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

زارت بعثة نادي الهلال السعودي، قناة السويس، الخميس، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية والتى ستنطلق يوم السبت المقبل.

وأوقعت قرعة البطولة العربية الهلال السعودي فى المجموعة الثالثة بجانب أندية الترجى التونسى ونفط الوسط العراقي والمريخ السودانى.

وكانت إدارة نادي القناة برئاسة المستشار يحيي المحجوب عقدت اتفاقية توأمة مع بعثة الهلال السعودي والتي يمثلها رئيس البعثة ومدير الفريق سعد المنصور أثناء تواجد الفريق السعودي في معسكر بمحافظة الإسماعيلية استعدادًا لمنافسات البطولة العربية.