حاكم كندا عن لمس ذراع الملكة إليزابيث: بدافع الشهامة - صحيفة صدى الالكترونية

أوتاوا(صدى):

أكد الحاكم العام لكندا، ديفيد جونستون، أنه خالف البروتوكول الملكي، عندما لمس ذراع الملكة إليزابيث خلال لقاء في لندن، أمس الأربعاء، قائلا ” تصرفه كان بدافع الشهامة ” .

وكان ديفيد جونستون أمسك بمرفق الملكة بينما هبطت درجاً مزيناً ببساط أحمر خارج مبنى كندا هاوس في لندن عقب احتفال بمرور 150 عاماً على استقلال كندا.

وقال جونستون لهيئة الإذاعة الكندية ” سي.بي.سي ” : ” أعرف بالتأكيد البروتوكول، كنت أود فقط التأكد من عدم وجود أي عائق على الدرج ” .

وأكد موقع العائلة الملكية على الإنترنت، أنه لا توجد قواعد إلزامية للسلوك عند لقاء الملكة أو عضو في العائلة، لكنه أشار إلى أن الناس ربما يرغبون في الالتزام بالأعراف.

وانضم جونستون، وهو ممثل ملكة بريطانيا في كندا بينما تشغل الملكة منصب رئيس الدولة، إلى شخصيات أخرى ومنها السيدة الأمريكية الأولى السابقة، ميشيل أوباما، في مخالفة القواعد ” غير المعلنة ” خلال لقاء الملكة.