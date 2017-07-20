النقل البحري تعلن عن وظائف إدارية شاغرة في عدة مدن - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجستية مجموعة البحري، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إداريّة شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- تنفيذي مبيعات – (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (النقل البحري، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

2- تنفيذي مبيعات – (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (النقل البحري، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

3- تنفيذي الحسابات الرئيسية – (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف ومستمر حتى تاريخ 4/ 9/ 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر هذا الرابط من هنـــــا.