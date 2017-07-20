وظائف صحية شاغرة بمركز أرامكو الطبي - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه، ودرجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وأبرز المركز، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- كبير خبراء تحسين جودة الرعاية الصحية.

2- كبير خبراء تحليلات جودة الرعاية الصحية.

3- أخصائي تخدير – (وظيفتان).

4- أخصائي الأمراض الجلدية.

5- طبيب التخدير العام.

6- أخصائي عظام.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يوليو 2017م.

وأشار المركز إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنــــــــــا .