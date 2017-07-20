تعثر المفاوضات بين أمريكا والصين حول معاقبة كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تعقدت المفاوضات بين الولايات المتحدة، والصين من أجل فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في الأمم المتحدة، وذلك حول الرد الذي يتعين اعتماده على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن إن هذه المناقشات لا تزال جارية، مشيرا إلى أنه لم يحدث تقدم رغم ضغوط الولايات المتحدة لإحراز ذلك بأسرع من المعتاد.

ووصف الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن هويته المفاوضات بـ ” أنها بطيئة إلى حد ما ” .

وقال السفير الصيني ليو جيي، عن المفاوضات: ” ليس بعد ” ، مضيفا أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق سريع على مشروع قرار، ” هذه مشكلة معقدة ” .

وكانت السفيرة الأمريكية نيكي هالي قد صرحت في مجلس الأمن قبل أسبوعين إنها ستقدم في الأيام المقبلة مشروع قرار حول عقوبات، ردا على ما وصفته بأنه تصعيد عسكري واضح.

ومن المتوقع أن تشمل العقوبات الجديدة وقف إمدادات النفط ومنع ارسال عمال كوريين شماليين إلى الخارج وفرض قيود جوية وبحرية جديدة.